США объявили о выходе из ЮНЕСКО — организации ООН по вопросам образования, науки и культуры.

Согласно заявлению, решение связано в том числе с антиизраильской, по мнению США, политикой организации и необходимостью реформирования ЮНЕСКО.

Решение вступит в силу с 31 декабря 2018 года. После этого США рассчитывают продолжить сотрудничество с ЮНЕСКО в качестве постоянного наблюдателя.