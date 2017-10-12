Руководитель телеграм-канала Mash: мы фактически работаем новостной службой «Лайфа»

Руководитель телеграм-канала Mash Никита Могутин в интервью TJournal рассказал о создании и работе проекта. Mash, по словам Могутина, был запущен в марте 2017 года, первым его инвестором стал владелец «Лайфа» Арам Габрелянов.

Редакция Mash также начинала работать в «Лайфе», а сейчас переехала в отдельный офис, но, как объяснил Могутин, «фактически работает их [„Лайфа“] новостной службой». «Мы поставляем им контент», — добавил он, заметив, что у себя Mash публикует не более 20% от собранного материала.

Помимо «Лайфа» Mash поставляет контент и другим изданиям, в том числе неназванным федеральным телеканалам. Для работы Mash использует, в том числе, приложение на контрактной основе.

На прямой вопрос о том, являются ли все источники и внештатные корреспонденты Mash контактами из LifeCorr, Могутин ответил, что «Mash — это действительно совсем другая история».

Сейчас Mash существует на дополнительные инвестиции, но, по плану Могутина, должен выйти на окупаемость к концу 2017 года. Финансовых показателей проекта он не раскрыл.