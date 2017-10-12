Роскосмос сообщил об увольнении главы Центра подготовки космонавтов. Геннадий Падалка обвинял его в дезертирстве и дискредитации профессии

Глава Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Юрий Лончаков «перейдет на другую работу». Информацию об этом «Медузе» подтвердили в пресс-службе Роскосмоса.

Лончаков сейчас находится на больничном и покинет должность после окончания лечения. Его обязанности временно исполняет его заместитель по управлению и развитию Максим Харламов.

Сам Лончаков заявил «Известиям», которые первыми сообщили о его уходе с должности главы ЦПК, что «не располагает информацией» и «пока ничего по этому поводу сказать не может».