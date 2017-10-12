Посольство России в Пхеньяне: Северная Корея признала Крым российским

Посольство России в КНДР
15:11, 12 октября 2017
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Посольство России в КНДР сообщило, что Северная Корея считает Крым «неотъемлемой частью Российской Федерации».

«Как нам пояснили в МИД КНДР, республика уважает результаты состоявшегося в Крыму референдума о вхождении полуострова в состав Российской Федерации, считает его итоги легитимными и полностью отвечающими международно-правовым нормам», — написали сотрудники посольства в официальном фейсбуке представительства.

Как следует из записи, посольство обратилось за комментарием после издания в КНДР нового политического атласа мира. «Обратили внимание на то, что полуостров Крым (стр. 240-242) уже окрашен в российские цвета», — отметили в посольстве.

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Опубликовано Посольство России в КНДР / Russian Embassy in the DPRK 12 октября 2017 г.
КНДР голосовала против резолюции ООН о территориальной целостности Украины, принятой в марте 2014 года после присоединения Крыма к России. Кроме Северной Кореи и России против проголосовали Армения, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Зимбабве, Куба, Никарагуа, Сирия и Судан. За принятие резолюции проголосовали 100 стран, 58 воздержались и 24 не принимали участия в голосовании.
В декабре 2014 года представитель МИД КНДР заявил в интервью ТАСС, что Пхеньян считает присоединение Крыма к Росии «полностью оправданным».
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