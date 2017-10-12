Милонову укажут на «недопустимость нарушения правил депутатской этики» после жалобы активиста на разжигание ненависти к ЛГБТ

Комиссия Госдумы по этике решила указать депутату Виталию Милонову на «недопустимость нарушения правил депутатской этики» после жалобы активиста Алексея Тимошенко, который обвинил депутата в разжигании ненависти.

Тимошенко рассказал «Медузе», что 12 октября получил ответ от главы комиссии Отари Аршбы. В документе сказано, что решение указать Милонову на «недопустимость нарушения депутатской этики» было принято после «всестороннего и обстоятельного» рассмотрения обращения активиста.

Текст обращения опубликован в виде петиции на сайте Change.org. В нем Тимошенко приводит пример высказываний Милонова, которые, по его мнению, были «направлены на разжигание вражды и ненависти по отношению к определенным социальным группам», и требует указать Милонову на «недопустимость подобного поведения в будущем».

В частности, указано в петиции, 11 июля в эфире радио «Комсомольская правда» Милонов говорил, что «лучше лесбиянку с гомосеком убить, чем невинного ребенка» (в контексте разговора об абортах), и употреблял выражения вроде «спидозные гомосеки». В апреле Милонов утверждал в эфире «Эха Москвы», что руководителей проекта «Дети-404» (занимается помощью ЛГБТ-подросткам) надо «повесить просто на площади» и «нещадно расстреливать».

Я уже думала, что петицию проигнорировали. Ан нет, и на Милонова таки нашлась управа. Опубликовано Alexa Tim 12 октября 2017 г.

Виталию Милонову не впервые должны указать на недопустимость нарушения депутатской этики — в мае Отари Аршба заявил, что комиссия по этике сделает это из-за оскорбления депутатом участников первомайского шествия в Петербурге. Аршба отмечал, что эту меру решили применить к Милонову «на первых порах», а если это повторится, то его «пригласят» и «будут разбираться».

Возможность «указывать на недопустимость нарушения правил депутатской этики» появилась у комиссии в конце марта — тогда в постановление о работе органа внесли соответствующие поправки. Отвечая на вопрос одного из депутатов о смысле этой «страшной меры», Аршба говорил, что депутаты порой «формально не нарушают правила депутатской этики», однако «должны каким-то образом почувствовать», что поступают неправильно.