В России увеличили штраф для водителей, не пропустивших пешеходов

Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении законопроект, устанавливающий штрафы для водителей, не пропустивших пешеходов или велосипедистов, «пользующимся преимуществом в движении», в размере от 1,5 тысячи до 2,5 тысячи рублей.

Документ вносит поправки в статью 12.18 КоАП. Действующая редакции этой статьи предусматривает штраф в 1,5 тысячи рублей, размер которого не варьируется.

«Необходимость усиления административной ответственности за указанные нарушения обусловлена неэффективностью действующих норм, которая подтверждается ростом количества возбужденных дел об административных правонарушениях данной категории», говорится в пояснительной записке к законопроекту.