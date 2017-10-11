У карликовой планеты из Солнечной системы нашли кольца

Nature
20:29, 11 октября 2017
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Астрономы обнаружили кольца у карликовой планеты Хаумеа, которая вращается вокруг Солнца в поясе Койпера. Исследование было опубликовано 11 октября журналом Nature.

Открытие было сделано в результате исследования Хаумеи 12 европейскими телескопами при ее прохождении по диску звезды 21 января.

По расчетам ученых, ширина колец — около 70 километров, радиус — 2287 километров. Они расположены в одной плоскости с экватором планеты и с орбитой одного из двух ее спутников. Ученые также сообщили, что диаметр планеты, по новым данным, составляет 2322 километра (больше, чем считалось раньше).

Хаумеа вместе с кольцами могут выглядеть примерно так:

Хаумеа — первый объект в поясе Койпера и первая карликовая планета, у которой обнаружены кольца. До этого кольца были найдены, помимо планет-гигантов Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна, у астероидов Харикло и Хирона из группы кентавров.

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