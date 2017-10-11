Совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина задержали по подозрению в мошенничестве

Следственный комитет задержал совладельца интернет-магазина «Юлмарт» Дмитрия Костыгина. Задержание произошло около 22 часов вечером 10 октября, рассказали источники «Фонтанки» и подтвердили неназванные собеседники РБК.

Костыгина подозревают в мошенничестве с кредитом Сбербанка на миллиард рублей, который «Юлмарт» получил в апреле 2016 года. Перед задержанием, как пишет «Фонтанка», следователи обыскали квартиру Костыгина и допрашивали его в течение шести часов.

Других фигурантов дела, бывшего гендиректора «Юлмарта» Сергея Федоринова и инициировавший банкротство компании кредитор Олег Морозов, после допроса отпустили.

«Фонтанка» отмечает, что Костыгин дал показания, но своей вины в мошенничестве не признал.

По версии следствия, «Юлмарт» получил кредит на миллиард рублей, скрыв задолженность перед свои владельцем Костыгиным, который затем переуступил долг Морозову. Защита Костыгина настаивает, что Сбербанк не мог не знать об обязательствах «Юлмарта» на момент выдачи кредита.