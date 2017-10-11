Первоклассники в ХМАО получили в подарок от губернатора учебники с ошибками. Власти пообещали их заменить

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) первоклассникам подарили от имени губернатора Натальи Комаровой учебники с грубыми ошибками.

Книгу «Край, в котором я живу. Моя Югра», рассказывающей о природе региона и жизни коренных народов Севера, получили 24 тысячи первоклассников.

На картах в учебнике самый крупный город Югры — Сургут — оказался на территории Ямала, а Калининград не был включен в состав России.

В администрации губернатора ХМАО заявили, сообщало ИА «ЮграPRO», что ошибки в учебнике возникли из-за «технического сбоя в отображении слоев верстки» во время печати в издательства «АСТ-пресс».

Департамент образования и молодежной политики ХМАО объявил, сообщил «Югра ТВ», что издательство за свой счет перепечатало тираж учебников. Новые, исправленные учебные пособия первоклассникам начнут раздавать 20 октября, добавили представители департамента образования.