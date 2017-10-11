«КП» извинилась за ложное сообщение о смерти Дмитрия Хворостовского

Руководство сайта «Комсомольской правды» пообещало устроить «разбор полетов» из-за опубликованного в ночь на 11 октября ложного сообщения о смерти оперного певца Дмитрия Хворостовского и принесло извинения за случившееся.

«Мы очень сожалеем, что это произошло. И, безусловно, принесем извинения Дмитрию Хворостовскому и его семье», — сообщила РБК шеф-редактор сайта «Комсомольской правды» Олеся Носова.

Сообщение о смерти певца, по словам Носовой, опубликовал штатный сотрудник издания «на основе информации от его личных источников». Ранее к работе этого журналиста, имя которого Носова раскрывать не стала, никаких претензий не было.

«С журналистом будет проведен самый серьезный разбор полетов. Это все произошло ночью. Надо разобраться, что это были за источники. И мы все сделаем из этого выводы», — сказала Носова.