«КП» извинилась за ложное сообщение о смерти Дмитрия Хворостовского

РБК
07:07, 11 октября 2017
Надежный источник

Руководство сайта «Комсомольской правды» пообещало устроить «разбор полетов» из-за опубликованного в ночь на 11 октября ложного сообщения о смерти оперного певца Дмитрия Хворостовского и принесло извинения за случившееся.

«Мы очень сожалеем, что это произошло. И, безусловно, принесем извинения Дмитрию Хворостовскому и его семье», — сообщила РБК шеф-редактор сайта «Комсомольской правды» Олеся Носова.

Сообщение о смерти певца, по словам Носовой, опубликовал штатный сотрудник издания «на основе информации от его личных источников». Ранее к работе этого журналиста, имя которого Носова раскрывать не стала, никаких претензий не было.

«С журналистом будет проведен самый серьезный разбор полетов. Это все произошло ночью. Надо разобраться, что это были за источники. И мы все сделаем из этого выводы», — сказала Носова.

«Публикация была им подготовлена на основе информации от его личных источников. С этим человеком такой прокол случился впервые», — сказала она, отказавшись назвать РБК имя автора публикации.

РБК
Заметка «Умер Дмитрий Хворостовский» была опубликована на сайте «Комсомольской правды» 11 октября около 01:00 мск. В настоящий момент по ссылке, которая вела на эту новость, открывается заметка «Информацию о смерти Дмитрия Хворостовского опровергли». Извинений от редакции за публикацию ложной информации ни в этой заметке, ни в других материалах на сайте нет.
О смерти Хворостовского также сообщила в своем твитере сенатор Елена Мизулина, не указав источник информации. Ряд СМИ, включая «Интерфакс», сообщил о смерти Хворостовского со ссылкой на твит Мизулиной. Позже этот твит Мизулина удалила, написав: «Как и все, я отреагировала на публикацию КП и множества других СМИ». Также сенатор указала, что «СМИ обязаны перепроверять информацию, которая к ним поступает».
В 2015 году у Дмитрия Хворостовского была обнаружена опухоль головного мозга. Певец на время прохождения курса лечения, занявшего несколько месяцев, отменил концерты, но затем вновь вернулся на сцену.
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