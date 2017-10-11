Директор Приморского океанариума подал в отставку из-за гибели животных

Интерфакс
05:24, 11 октября 2017
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Директор Приморского океанариума Александр Михайлюк объявил, что уходит в отставку. Такое решение, говорится в распространенном пресс-службой океанариума заявлении, было принято после гибели самки дельфина, умершей от пневмонии.

«Принимая во внимание общественное мнение, не делающее скидок на причины этих событий, я подал рапорт об отставке с должности директора Приморского океанариума на имя руководителя Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения РАН, в состав которого на правах филиала входит Научно-образовательный комплекс „Приморский океанариум“», — цитирует пресс-служба заявление Михайлюка.

Отставка Михайлюка, как уточнили представители океанариума, пока не принята.

Приморский океанариум должен был открыться к саммиту АТЭС в 2012 году, но начал работать только в сентябре 2016 года. Животных в океанариум начали заселять до его официального открытия.
С 2012 года в Приморском океанариуме по разным причинам погибли около 20 животных. В частности, в сентябре 2017 года из-за попавшего во время шторма в водоем постороннего предмета умерла белуха. СК в связи с гибелью белухи возбудил уголовное дело по статье «халатность».
Сотрудник океанариума Роман Фадеев осенью 2016 года написал в фейсбуке, что животные гибнут из-за плохой работы системы жизнеобеспечения и некачественного корма, фактически обвинив в их смерти руководство. Позже суд обязал его опровергнуть часть этих заявлений.
Александр Михайлюк занял пост директора Приморского океанариума в декабре 2016 года. Ранее он руководил океанариумом в Мурманске.

Гибель животных в Приморском океанариуме

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