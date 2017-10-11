Директор Приморского океанариума подал в отставку из-за гибели животных

Директор Приморского океанариума Александр Михайлюк объявил, что уходит в отставку. Такое решение, говорится в распространенном пресс-службой океанариума заявлении, было принято после гибели самки дельфина, умершей от пневмонии.

«Принимая во внимание общественное мнение, не делающее скидок на причины этих событий, я подал рапорт об отставке с должности директора Приморского океанариума на имя руководителя Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения РАН, в состав которого на правах филиала входит Научно-образовательный комплекс „Приморский океанариум“», — цитирует пресс-служба заявление Михайлюка.

Отставка Михайлюка, как уточнили представители океанариума, пока не принята.