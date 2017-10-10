Умер Аллан Чумак

В Москве скончался целитель Аллан Чумак. Об этом РБК сообщила его супруга Людмила.

«Это произошло вчера вечером, да» — сказала она, отказавшись уточнять причины смерти Чумака, — «Ушел из жизни человек — этого достаточно».

Игорь Уткин / ТАСС

Аллан Чумак стал выступать по телевидению как целитель и экстрасенс в конце 1980-х годов. У Чумака журналистское образование, он работал несколько десятилетий на советском телевидении. Он объяснял, что открыл в себе экстрасенсорные способности, когда готовил серию разоблачительных материалов об экстрасенсах.

Чумак был известен тем, что «заряжал» воду, кремы и мази через экран телевизора во время своих сеансов.