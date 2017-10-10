Умер Аллан Чумак

РБК
07:03, 10 октября 2017
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В Москве скончался целитель Аллан Чумак. Об этом РБК сообщила его супруга Людмила.

Причина смерти не называется.

«Это произошло вчера вечером, да» — сказала она, отказавшись уточнять причины смерти Чумака, — «Ушел из жизни человек — этого достаточно».

РБК
Игорь Уткин / ТАСС
Аллан Чумак стал выступать по телевидению как целитель и экстрасенс в конце 1980-х годов. У Чумака журналистское образование, он работал несколько десятилетий на советском телевидении. Он объяснял, что открыл в себе экстрасенсорные способности, когда готовил серию разоблачительных материалов об экстрасенсах.
Чумак был известен тем, что «заряжал» воду, кремы и мази через экран телевизора во время своих сеансов.
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