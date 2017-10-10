Иностранцев обяжут менять водительские права после полугода проживания в России

Министерство внутренних дел подготовило законопроект, который обяжет иностранцев менять водительские права, если они живут в России больше полугода. Уведомление о разработке документа опубликовано на портале нормативных актов.

В ведомстве отметили, что в некоторых зарубежных странах права выдают бессрочно, а это позволяет иностранцам управлять машиной в России без регулярного медицинского освидетельствования. В связи с этим предложено считать права недействительными через полгода после выдачи вида на жительство или даты въезда в Россию.

Помимо этого МВД хочет расширить перечень стран, граждане которых могут работать в России профессиональными водителями с национальными (а не российскими) правами. Такое право предложено дать гражданам всех стран-членов Евразийского экономического союза: Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Ожидается, что новые поправки вступят в силу в июне 2018 года.