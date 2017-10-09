Верховный суд внес законопроект о дополнительных запретах на арест предпринимателей по уголовным делам

Верховный суд предложил расширить перечень оснований, по которым предпринимателей нельзя отправлять под арест при расследовании уголовных дел о мошенничестве, присвоении или растрате и причинении имущественного ущерба. Поправки в статью 108 Уголовно-процессуального кодекса внесены в Госдуму.

Сейчас обвиняемых нельзя отправлять под арест, если преступления совершены «в сфере предпринимательской деятельности». Верховный суд предлагает уточнить эту формулировку и распространить гарантии на индивидуальных предпринимателей и любых руководителей коммерческих организаций, которые занимаются предпринимательской или экономической деятельностью.

Помимо этого, если обвинение просит продлить срок ареста для проведения следственных действий, то оно должно будет обосновать, почему именно закончить все нужные процедуры не удалось ранее.

Судья, в свою очередь, должен будет оценить все заявленные мотивы для ареста и эффективность работы следственных органов, продлевая меру пресечения.