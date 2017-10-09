В работе «Тинькофф банка» произошел сбой

Банк признал «некоторые технические неполадки» и принес извинения клиентам. В комментарии ТАСС представитель банка пообещал восстановить работу всех сервисов в кратчайший срок.

Мобильное приложение банка выдает сообщение о том, что сервис недоступен по техническим причинам.

В предыдущий раз сбой в работе сервисов «Тинькофф банка» произошел 5 октября. Клиенты жаловались, что у них нет доступа к мобильному приложению и что они не могут перевести деньги.