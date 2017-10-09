Умер французский актер Жан Рошфор

Актер Жан Рошфор умер в возрасте 87 лет. Причины смерти Рошфора пока не раскрываются, сообщается лишь, что в августе он был госпитализирован в одну из больниц в Париже, однако продолжил работать над очередным выпуском своей еженедельной телепрограммы, посвященной французской литературе.

Anne-Christine Poujoulat / AFP / Scanpix / LETA

Жан Рошфор снялся в нескольких десятках фильмов, среди которых «Высокий блондин в черном ботинке» и «Возвращение высокого блондина», несколько частей киносериала об Анжелике, «Миллион лет до нашей эры» и «Человек с поезда» (приз зрительских симпатий Венецианского кинофестиваля за лучшую мужскую роль в 2002 году).

Рошфор дважды становился обладателем французской кинопремии «Сезар» за лучшую роль второго плана в фильме «Пусть начнется праздник» и за главную роль в фильме «Краб-барабанщик». В 1999 году он получил почетного «Сезара» за вклад в кинематограф Франции.