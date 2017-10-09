РБК: Амана Тулеева отправят в отставку после президентских выборов
Решение о смене главы Кемеровской области будет принято после президентских выборов 2018 года, скорее всего Амана Тулеева «с почетом проводят на пенсию». Об этом со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, пишет РБК.
Собеседники издания заметили, что уйти до марта 2018 года Тулеев может только в случае резкого ухудшения здоровья. Это связано с тем, что глава Кузбасса может обеспечить высокий процент голосования за Владимира Путина.
СМИ начали сообщать о возможной отставке Тулеева в мае 2017 год, когда он ушел в отпуск для операции на позвоночнике. В августе Тулеев вернулся в Кемерово, свое первое совещание после операции он провел в инвалидной коляске.
73-летний Тулеев руководит Кемеровской областью с 1997 года.