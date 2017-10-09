Путин разрешил военнослужащим-иностранцам участвовать в зарубежных операциях против террористов

Президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет отправлять военнослужащих-иностранцев за пределы России для участия в миротворческих и антитеррористических операциях. Соответствующие изменения внесены в положение о порядке прохождения военной службы.

Прочие введенные президентом изменения касаются участия военнослужащих в спасательных операциях во время стихийных бедствий или чрезвычайного положения.

В положении никак не оговаривается участие военнослужащих-россиян в зарубежных миротворческих или антитеррористических операциях.