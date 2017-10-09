Нобелевскую премию присудили за исследование экономического поведения

Нобелевский комитет
09:51, 9 октября 2017
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Лауреатам Нобелевской премии по экономике за 2017 год стал американец Ричард Талер «за вклад в исследование поведенческой экономики».

Поведенческая экономика изучает влияние социальных, когнитивных и эмоциональных факторов на принятие экономических решений отдельными лицами и учреждениями и последствия этого влияния на рынки.

Одним из основателей поведенческой экономики считается психолог Даниэль Канеман, с которым вместе работал Талер. В 2002 году Канеман получил Нобелевскую премию по экономике «за применение психологической методики в экономической науке, в особенности — при исследовании формирования суждений и принятия решений в условиях неопределенности».

Нобелевскую премию за 2002 год Канеман разделил с Верноном Смитом, считающимся одним из основателей экспериментальной экономики.

Объявление лауреатов премии в области экономики завершило «нобелевскую неделю».
Ранее были вручены Нобелевские премии по медицине (за «биологические часы»), физике (за открытие гравитационных волн), химии (за криоэлектронную микроскопию) и литературе (Кадзуо Исигуро), а также премия мира (Международная кампания по запрещению ядерного оружия).
Размер премии в 2017 году составляет девять миллионов шведских крон (1,1 миллиона долларов).
Церемония награждения победителей состоится 10 декабря.

Нобелевские лауреаты 2017 года

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