Нобелевскую премию присудили за исследование экономического поведения

Лауреатам Нобелевской премии по экономике за 2017 год стал американец Ричард Талер «за вклад в исследование поведенческой экономики».

Поведенческая экономика изучает влияние социальных, когнитивных и эмоциональных факторов на принятие экономических решений отдельными лицами и учреждениями и последствия этого влияния на рынки.

Одним из основателей поведенческой экономики считается психолог Даниэль Канеман, с которым вместе работал Талер. В 2002 году Канеман получил Нобелевскую премию по экономике «за применение психологической методики в экономической науке, в особенности — при исследовании формирования суждений и принятия решений в условиях неопределенности».

Нобелевскую премию за 2002 год Канеман разделил с Верноном Смитом, считающимся одним из основателей экспериментальной экономики.