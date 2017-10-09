Координатора петербургского штаба Навального приговорили к 40 часам обязательных работ

Координатора петербургского штаба Навального Полину Костылеву приговорили к 40 часам обязательных работ, Суд признал ее виновной в организации несогласованной акции протеста 7 октября.

Ранее ее оштрафовали на 20 тысяч рублей за расклейку агитационных материалов с призывом приходить на эту акцию.

Активистов, задержанных 7 и 8 октября, оштрафовали на сумму от тысячи до 20 тысяч рублей. Некоторых отправили под арест на срок до 12 суток.