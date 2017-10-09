Координатора петербургского штаба Навального приговорили к 40 часам обязательных работ
Координатора петербургского штаба Навального Полину Костылеву приговорили к 40 часам обязательных работ, Суд признал ее виновной в организации несогласованной акции протеста 7 октября.
Ранее ее оштрафовали на 20 тысяч рублей за расклейку агитационных материалов с призывом приходить на эту акцию.
Активистов, задержанных 7 и 8 октября, оштрафовали на сумму от тысячи до 20 тысяч рублей. Некоторых отправили под арест на срок до 12 суток.
7 октября в Санкт-Петербурге, как и в других городах России, прошла акция протеста, организованные политиком Алексеем Навальным. Активисты собрались на Марсовом поле, оттуда дошли до площади Восстания, а затем до Дворцовой площади. Не менее 66 человек были задержаны на Литейном проспекте, где полицейские пытались остановить колонну, и затем на площади Восстания.
8 октября два десятка активистов вышли на Дворцовую площадь и заявили, что останутся там на ночь. Большинство из них задержали.