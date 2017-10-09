Главный редактор «Афиши Daily» Екатерина Дементьева объявила об увольнении
Главный редактор издания «Афиша Daily» Екатерина Дементьева рассказала, что уволится с 16 октября. Она отказалась сообщить, по чьей инициативе происходит увольнение, поскольку подписала документ о неразглашении.
Как написала Дементьева, по ее информации, сокращений в редакции не планируется. Пока все интернет-проекты «Афиши» возглавляет Юлия Рабкина, ранее работавшая главредом Elle Girl. В Rambler&Co, который владеет «Афишей», она пришла в сентябре 2017 года.
Дорогие друзья, минуточку внимания. Эта неделя — последняя моя неделя в Афише. Я ищу новую работу. — Издание «Афиша...Опубликовано Екатериной Дементьевой 9 октября 2017 г.
Екатерина Дементьева возглавляла «Афишу Daily» с 2015 года. Всего в «Афише» она проработала 11 лет.
В августе 2017 года «Дождь» сообщал о сокращениях в изданиях «Газета.ру» и «Лента.ру», которые входят в холдинг Rambler&Co. Про сокращения в «Афише» тогда не сообщалось. В сентябре стало известно об увольнении части сотрудников издания «Секрет фирмы», также части Rambler&Co.
Бумажный журнал «Афиша» закрылся в декабре 2015 года.