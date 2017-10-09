Глава Минобрнауки: за учебный год в России на уроках физкультуры погибли 211 школьников

В 2016-2017 учебном году в России на уроках физкультуры погибли 211 школьников, заявила министр образования и науки Ольга Васильева, выступая на заседании профильного комитета Совета Федерации.

«У нас нет информации о здоровье детей, которые приходят в школу», — сказала министр, добавив, что раньше существовали группы здоровья, и нагрузка на учеников на уроках физкультуры не могла быть больше положенной.

Минобрнауки, по словам Васильевой, удалось договориться, что врачи будут присваивать школьникам ту или иную «группу здоровья».

Однако, по мнению министра, этого недостаточно. Учитель, считает Васильева, должен знать, с каким диагнозом у школьника имеет дело. Например, указала она, педагог должен понимать, что делать в случае эпилепсии.