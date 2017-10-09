ФРС США отправила в Пуэрто-Рико самолет с долларами. После урагана на острове возник острый дефицит наличных

Bloomberg
11:31, 9 октября 2017
Требует подтверждения

Глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли направил в Пуэрто-Рико самолет с долларовыми банкнотами, сообщает Bloomberg.

Таким образом Дадли отреагировал на обращение глав крупнейших банков Пуэрто-Рико к Федеральной резервной системе США, в которой они пожаловались на то, что страна после урагана «Мария» столкнулась с острым дефицитом наличных.

Банки Пуэрто-Рико получили запросы от корпоративных клиентов на выдачу сотен тысяч долларов наличными для выплаты зарплат. К банкоматам, работу которых удалось восстановить после урагана, выстроились огромные очереди.

Глава банка Popular Inc. Ричард Каррион, который был одним из авторов обращения к ФРС, подтвердили, что самолет с наличными долларами прибыл в Пуэрто-Рико, не став уточнять, банкноты на какую сумму находились на его борту.

Пресс-служба Федерального резервного банка Нью-Йорка от каких-либо комментариев воздержалась.

«Мы ожидали, что возникнут сложности с наличными. Но не ожидали такого масштаба», — заявил один из подписавших обращение к ФРС США Ричард Каррион, глава крупнейшего по объему депозитов банка страны — Popular Inc (англ.яз.).

Bloomberg
Пуэрто-Рико находится под управлением правительства США. У США и Пуэрто-Рико общая валютная система.
Ураган «Мария», прошедший через Пуэрто-Рико 20 сентября, вызвал на острове огромные разрушения. В частности, в Пуэрто-Рико было практически полностью прервано централизованное электроснабжение. В результате урагана на острове, по последним данным, погибли 39 человек.
Объем помощи, предоставляемой Пуэрто-Рико властями США, и ее оперативность стали объектом критики. В частности, президента США Дональда Трампа обвиняли в бездействии.
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