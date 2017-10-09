Борис Акунин дописал последний роман об Эрасте Фандорине

Борис Акунин
06:41, 9 октября 2017
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Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) объявил, что дописал последний роман о приключениях Эраста Фандорина.

«Впереди еще много работы — редактура, ловля „блох“, оформление, корректура, но это уже техника», — написал Акунин в своем фейсбуке.

Последний роман о Фандорине, сообщил писатель, должен выйти 8 февраля 2018 года — в 20-ю годовщину публикации первой книги из этой серии, романа «Азазель».

Название нового романа пока не сообщается.

В серии «Приключения Эраста Фандорина» на настоящий момент были изданы 14 книг (не считая пьесы «Инь и Ян»), последняя из которых — «Планета Вода» — вышла в 2015 году.
Три романа о Фандорине — «Азазель», «Турецкий гамбит» и «Статский советник» — были экранизированы в России.
В мае 2015 года Акунин сообщил, что продал права на экранизацию романов о Фандорине британскому телевидению. Никакие подробности соглашения, включая предположительную дату выхода сериала, писатель не назвал.
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