Борис Акунин дописал последний роман об Эрасте Фандорине

Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) объявил, что дописал последний роман о приключениях Эраста Фандорина.

«Впереди еще много работы — редактура, ловля „блох“, оформление, корректура, но это уже техника», — написал Акунин в своем фейсбуке.

Последний роман о Фандорине, сообщил писатель, должен выйти 8 февраля 2018 года — в 20-ю годовщину публикации первой книги из этой серии, романа «Азазель».

Название нового романа пока не сообщается.