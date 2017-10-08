Водителя в Махачкале задержали за отказ пропустить кортеж главы МВД Дагестана. Охранники министра его избили

В Махачкале задержан водитель автомобиля BMW, который не пропустил кортеж главы МВД Дагестана.

«Кавказский узел» со ссылкой на полицию Дагестана сообщает, что водитель задержан за неоднократное грубое нарушение правил дорожного движения. Он также, как передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в дагестанском МВД, создавал аварийную ситуацию и не реагировал на требования остановиться. Мужчина, как утверждается, ранее был судим по статье о подделке денег. Номера на его машине были подложные.

Запись инцидента опубликована на ютьюбе. Из нее следует, что машину BMW подрезал автомобиль с мигалкой, из которого вышли несколько мужчин, вытащили водителя и стали его избивать. «Кавказский узел» пишет, что избивавшие — это охранники главы МВД Дагестана Абдурашида Магомедова.

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В МВД Дагестана пообещали проверить как действия водителя, так и охранников. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев заявил, что осведомлен об инциденте.