Ранее стало известно о задержании девяти человек на Манежной площади. Задержанные утверждали, что не выкрикивали никаких политических лозунгов.

Полицейские задержали 14 человек днем в воскресенье, 8 октября, у здания Госдумы в Москве. Среди задержанных есть как политические активисты, так и прохожие. Половина из задержанных: отмечает «ОВД-Инфо» — несовершеннолетние.

Людей задерживали по-разному: кого-то просили показать документы и заводили в автозак, одного из несовершеннолетних забрали когда он просто сидел и смотрел в телефон.

Утром 8 октября в социальных сетях стали распространяться призывы выйти на акцию протеста на Манежную площадь против действующей власти. Эти призывы не были связаны с каким-либо из крупных политических движений.

Также в социальных сетях распространялись призывы собраться на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. К вечеру воскресенья там находятся около 30 активистов, передает корреспондент «Эхо Москвы». Сведений о задержаниях на Дворцовой площади не поступало.

7 октября в Москве и многих других городах России состоялись акции с требованием допустить до выборов оппозиционного политика Алексея Навального. Участники акции планировали оставаться на улице всю ночь, но многих из них полицейские доставили в отделение полиции.

В общей сложности 7 октября было задержано по всей России около 300 человек. Практически всех уже отпустили из полиции.