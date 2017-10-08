В Москве на 65-м километре МКАД начался пожар на строительном рынке «Синдика». По данным «Интерфакса», площадь возгорания составляет около тысячи квадратных метров.

Пожару присвоена третья категория сложности из пяти возможных. ТАСС сообщает, что на рынке загорелись образцы домиков, выставленные на продажу. Также возгорание зафиксировано на подземной парковке рынка.

Огонь охватил экспозицию деревянных домов. Площадь пожара — тысяча кв. м. Очевидцы рассказывают, что на территории рынка раздаются взрывы pic.twitter.com/PVkJJFcryD — НТВ (@ntvru) October 8, 2017

К тушению пожара привлечены более 80 человек и 20 единиц пожарной техники. По предварительным данным, никто не пострадал.