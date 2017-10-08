На МКАД загорелся строительный рынок. Площадь пожара — более тысячи квадратных метров

Интерфакс
13:11, 8 октября 2017
Надежный источник

В Москве на 65-м километре МКАД начался пожар на строительном рынке «Синдика». По данным «Интерфакса», площадь возгорания составляет около тысячи квадратных метров.

Пожару присвоена третья категория сложности из пяти возможных. ТАСС сообщает, что на рынке загорелись образцы домиков, выставленные на продажу. Также возгорание зафиксировано на подземной парковке рынка.

К тушению пожара привлечены более 80 человек и 20 единиц пожарной техники. По предварительным данным, никто не пострадал.

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