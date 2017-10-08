На Манежной площади в Москве задержали 9 человек

В Москве на Манежной площади полиция задержала девять человек, сообщает «ОВД-Инфо». Задержанные утверждают, что стояли без плакатов и каких-либо агитационных материалов Точные причины задержания не называются.

Среди задержанных — двое несовершеннолетних.

Ранее 8 октября в социальных сетях стали появляться призывы к бессрочной акции протеста на Манежной площади. Ее организаторы призывали брать на площадь палатки и спальники.