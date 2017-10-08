На Манежной площади в Москве задержали 9 человек
В Москве на Манежной площади полиция задержала девять человек, сообщает «ОВД-Инфо». Задержанные утверждают, что стояли без плакатов и каких-либо агитационных материалов Точные причины задержания не называются.
Среди задержанных — двое несовершеннолетних.
Ранее 8 октября в социальных сетях стали появляться призывы к бессрочной акции протеста на Манежной площади. Ее организаторы призывали брать на площадь палатки и спальники.
По предварительным данным, сначала их собирались везти в ОВД «Коптево», позднее — в ОВД «Аэропорт».
7 октября во многих городах России прошли акции протеста с требованием допустить оппозиционера Алексея Навального, который находится под арестом за призывы к несанкционированным акциям, до выборов президента России. Часть акций проходили без официального согласования с властями.
Всего было задержано около 300 человек. В пресс-службе МВД России утверждают, что все задержанные к утру 8 октября были отпущены из полиции.