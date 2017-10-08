Ким Чен Ын назначил сестру членом политбюро

Лидер КНДР Ким Чен Ын назначил сестру Ким Е Чжон членом политбюро Трудовой партии Северной Кореи, сообщает Reuters.

Ким Е Чжон, по различным данным 28 или 30 лет, в 2015 году она вышла замуж за одного из ключевых функционеров Трудовой партии. Какая роль отводится ей в политбюро, не сообщается.

Как отмечает Reuters, Ким Чен Ын и Ким Е Чжон — единственные члены полютбюро, которым менее 35 лет. Чжон внесена в санкционный список США в связи с причастностью к нарушениям прав человека в КНДР.