Ким Чен Ын назначил сестру членом политбюро
Лидер КНДР Ким Чен Ын назначил сестру Ким Е Чжон членом политбюро Трудовой партии Северной Кореи, сообщает Reuters.
Ким Е Чжон, по различным данным 28 или 30 лет, в 2015 году она вышла замуж за одного из ключевых функционеров Трудовой партии. Какая роль отводится ей в политбюро, не сообщается.
Как отмечает Reuters, Ким Чен Ын и Ким Е Чжон — единственные члены полютбюро, которым менее 35 лет. Чжон внесена в санкционный список США в связи с причастностью к нарушениям прав человека в КНДР.
Ким Чен Ын правит в КНДР с декабря 2011 года, он занял пост руководителя страны после смерти своего отца Ким Чен Ира. За время правления Ким Чен Ына Северная Корея провела больше ракетных запусков, чем за все предыдущее время существования государства.
Политбюро Трудовой партии КНДР считается главным политическим органом власти страны, который принимает ключевые решения в государстве.