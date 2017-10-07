Умер лингвист Вячеслав Иванов

Маша Слоним
18:25, 7 октября 2017
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Умер лингвист, академик РАН, доктор филологических наук Вячеслав Иванов. Об этом сообщила журналистка Маша Слоним. Иванову было 88 лет.

Вячеслав Иванов — сын писателя Всеволода Иванова. Он родился в 1929 году. Закончив филологический факультет МГУ, Вячеслав Иванов стал преподавать в университете, а затем в течение почти 30 лет работал в Институте славяноведения и балканистики.
В 1989 году Вячеслав Иванов стал директором Библиотеки иностранной литературы, позднее возглавил Институт мировой культуры МГУ, а с 2003 года работал директором Русской антропологической школы РГГУ.
Вячеслав Иванов был членом Британской академии и Американской академии искусств и наук. Он написал более тысячи научных работ по лингвистике, истории культуры, литературоведению и антропологии.
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