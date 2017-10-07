Умер лингвист Вячеслав Иванов

Умер лингвист, академик РАН, доктор филологических наук Вячеслав Иванов. Об этом сообщила журналистка Маша Слоним. Иванову было 88 лет.

Вячеслав Иванов — сын писателя Всеволода Иванова. Он родился в 1929 году. Закончив филологический факультет МГУ, Вячеслав Иванов стал преподавать в университете, а затем в течение почти 30 лет работал в Институте славяноведения и балканистики.

В 1989 году Вячеслав Иванов стал директором Библиотеки иностранной литературы, позднее возглавил Институт мировой культуры МГУ, а с 2003 года работал директором Русской антропологической школы РГГУ.

Вячеслав Иванов был членом Британской академии и Американской академии искусств и наук. Он написал более тысячи научных работ по лингвистике, истории культуры, литературоведению и антропологии.