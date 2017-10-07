Телеканал «Звезда» удалил три заметки про сбитый «Боинг». «Украинский майор-перебежчик» рассказывал в них об украинском «Буке»

Meduza
11:06, 7 октября 2017
Надежный источник

С сайта телеканала «Звезда» удалили три заметки про майора вооруженных сил Украины, который якобы бежал в Россию и попросил российского гражданства. «Звезда» утверждала со ссылкой на свидетельства этого человека, что малайзийский «Боинг», разбившийся в Донецкой области в 2014 году, был сбит из украинского зенитно-ракетного комплекса «Бук».

Заметки вышли с таким заголовками:

Все они сохранились в кэше Google (1, 2, 3).

В последней из этих заметок было опубликовано видео. По утверждению «Звезды», в нем снят майор Юрий Батурин, начальник командного пункта воинской части 1215 вооруженных сил Украины.

Батурин рассказал, что после крушения «Боинга» через его командный пункт проезжал «Бук» с машинами сопровождения из 156-го ракетного полка (базируется в городе Золотоноша Черкасской области Украины). По словам майора, водители колонны рассказали ему, что «занимались перебазированием в ту точку, откуда был произведен выстрел». Через командный пункт Батурина они проезжали на обратном пути.

Заметки про майора со ссылкой на «Звезду» опубликовали около 40 других российских СМИ, включая ТАСС, «Лайф» и «Вести.ру».

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области. Международная следственная группа пришла к выводу, что лайнер сбили из зенитного комплекса «Бук», который прибыл на украинскую территорию из России.
Кто именно отдавал приказ о запуске ракеты и кто его выполнил, комиссия не установила — этот вопрос является предметом отдельного расследования, которое пока не завершено.
Россия возлагает ответственность за крушение «Боинга» на Украину. Производитель «Буков» концерн «Алмаз-Антей» утверждает, что результаты моделирования показали — самолет сбили ракетой, запущенной с территории, которая находилась под контролем украинских вооруженных сил. Ранее в российских СМИ неоднократно выдвигали версию о том, что «Боинг» был сбит ракетой с украинского боевого самолета.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме