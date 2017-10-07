Телеканал «Звезда» удалил три заметки про сбитый «Боинг». «Украинский майор-перебежчик» рассказывал в них об украинском «Буке»
С сайта телеканала «Звезда» удалили три заметки про майора вооруженных сил Украины, который якобы бежал в Россию и попросил российского гражданства. «Звезда» утверждала со ссылкой на свидетельства этого человека, что малайзийский «Боинг», разбившийся в Донецкой области в 2014 году, был сбит из украинского зенитно-ракетного комплекса «Бук».
Заметки вышли с таким заголовками:
- «Майор ВСУ, бывший свидетелем уничтожения MH17, попросил убежища в России»
- «Перешедший в Россию майор ВСУ рассказал, как сбили Boeing MH17»
- «Майор ВСУ рассказал о траектории движения украинских „Буков“, расстрелявших Boeing MH17»
Все они сохранились в кэше Google (1, 2, 3).
В последней из этих заметок было опубликовано видео. По утверждению «Звезды», в нем снят майор Юрий Батурин, начальник командного пункта воинской части 1215 вооруженных сил Украины.
Батурин рассказал, что после крушения «Боинга» через его командный пункт проезжал «Бук» с машинами сопровождения из 156-го ракетного полка (базируется в городе Золотоноша Черкасской области Украины). По словам майора, водители колонны рассказали ему, что «занимались перебазированием в ту точку, откуда был произведен выстрел». Через командный пункт Батурина они проезжали на обратном пути.
Заметки про майора со ссылкой на «Звезду» опубликовали около 40 других российских СМИ, включая ТАСС, «Лайф» и «Вести.ру».