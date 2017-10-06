Сеть магазинов «Бахетле» выставлена на продажу

Сеть супермаркетов «Бахетле» выставлена на продажу, сообщили «Ведомостям» несколько источников, в том числе в одной из компаний, получившей предложение о покупке.

В сеть «Бахетле» входят 29 магазинов, восемь из них расположены в Москве и Подмосковье, остальные — в Татарстане. Вся сеть, говорится в предложении, направленном потенциальным покупателям, оценивается в 10 миллиардов рублей.

Владельцы «Бахетле» готовы рассмотреть как продажу все сети целиком, так и только магазинов в московском регионе, расположенных на арендных площадях. Супермаркеты «Бахетле» в Москве и Подмосковье, оценены в 650 миллионов рублей. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», считают такую цену завышенной.

Получить комментарии владелицы и гендиректора сети Муслимы Латыповой изданию не удалось.