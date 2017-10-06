Сеть магазинов «Бахетле» выставлена на продажу

Ведомости
09:43, 6 октября 2017
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Сеть супермаркетов «Бахетле» выставлена на продажу, сообщили «Ведомостям» несколько источников, в том числе в одной из компаний, получившей предложение о покупке.

В сеть «Бахетле» входят 29 магазинов, восемь из них расположены в Москве и Подмосковье, остальные — в Татарстане. Вся сеть, говорится в предложении, направленном потенциальным покупателям, оценивается в 10 миллиардов рублей.

Владельцы «Бахетле» готовы рассмотреть как продажу все сети целиком, так и только магазинов в московском регионе, расположенных на арендных площадях. Супермаркеты «Бахетле» в Москве и Подмосковье, оценены в 650 миллионов рублей. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», считают такую цену завышенной.

Получить комментарии владелицы и гендиректора сети Муслимы Латыповой изданию не удалось.

Объектами могут заинтересоваться крупные ритейлеры, такие как X5 Retail Group, говорит один из консультантов по недвижимости. У компании был и есть интерес к отдельным объектам, но все зависит от условий, отвечает на это представитель X5 Retail Group.

Ведомости
Особенность формата «Бахетле» в том, что около 40% ассортимента сети составляют блюда собственного производства с акцентом на татарскую кухню.
Первый супермаркет «Бахетле», сообщается на сайте компании, открылся в 1998 году в Казани. В Москву эта сеть пришла в 2006 году.
Выручка «Бахетле» за 2016 год, по данным «Infoline-аналитика», составила около 12 миллиардов рублей. По этому показателю сеть заняла 46 место среди российских ритейлеров.
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