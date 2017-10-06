Нобелевскую премию мира получила Международная кампания по запрещению ядерного оружия

Нобелевский комитет
09:02, 6 октября 2017
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Нобелевскую премию мира в 2017 году получила Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN) за «работу по привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям от использования ядерного оружия».

Нобелевский комитет также отметил, что движение «добилось подписания соглашения о запрете такого оружия».

Договор о запрещении ядерного оружия был принят 7 июля 2017 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. С тех пор его подписали 53 государства. Ни одно из государств, обладающих ядерным оружием, его не подписало.

В пресс-релизе отмечается, что США, Россия, Великобритания, Франция и Китай уже согласились постепенно сократить свои запасы ядерного оружия.

Международная кампания по запрещению ядерного оружия была создана в 2007 году организацией Врачи мира за предотвращение ядерной войны, которая также получила Нобелевскую премию мира — в 1985 году.
В 2016 году Нобелевскую премию мира получил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос за шаги по урегулированию конфликта с боевиками FARC.
Ранее были вручены Нобелевские премии по медицине (за «биологические часы»), физике (за открытие гравитационных волн), химии (за криоэлектронную микроскопию) и литературе (Кадзуо Исигуро).
Размер Нобелевской премии в 2017 году составляет девять миллионов шведских крон (1,1 миллиона долларов).

Нобелевские лауреаты 2017 года

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