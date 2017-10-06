Нобелевскую премию мира получила Международная кампания по запрещению ядерного оружия

Нобелевскую премию мира в 2017 году получила Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN) за «работу по привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям от использования ядерного оружия».

Нобелевский комитет также отметил, что движение «добилось подписания соглашения о запрете такого оружия».

Договор о запрещении ядерного оружия был принят 7 июля 2017 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. С тех пор его подписали 53 государства. Ни одно из государств, обладающих ядерным оружием, его не подписало.

BREAKING NEWS The 2017 Nobel Peace Prize is awarded to the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) @nuclearban #NobelPrize pic.twitter.com/I5PUiQfFzs — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2017

В пресс-релизе отмечается, что США, Россия, Великобритания, Франция и Китай уже согласились постепенно сократить свои запасы ядерного оружия.