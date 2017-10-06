Минздрав России разработал форму справки о смене пола. Сейчас пол в документах можно сменить только через суд

Министерство здравоохранения России разработало форму справки об изменении пола. Документ опубликован для общественного обсуждения.

Справку, по замыслу Минздрава, будет выдавать врачебная комиссия которая должна зафиксировать, что «произошла половая переориентация». Документ затем можно представить в ЗАГС для изменения свидетельства о рождении.

Врачебная комиссия должна состоять из врача-психиатра, врача-сексолога и медицинского психолога. Причем направление в комиссию по смене пола можно подать только после наблюдения у психиатра на протяжении не менее полутора лет.