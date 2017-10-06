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Минобороны РФ сообщило о вынужденной посадке Ми-28 в Сирии. ИГ утверждает, что вертолет был сбит

Интерфакс
11:35, 6 октября 2017
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Минобороны РФ сообщило, что утром 6 октября в сирийской провинции Хама российский вертолет Ми-28 совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности.

«Жизни и здоровью летчиков ничего не угрожает. По докладу экипажа и после осмотра машины огневого воздействия по вертолету не было», — сказано в сообщении.

Утром 6 октября подконтрольное террористам информагентство Amaq сообщило, что боевики «Исламского государство» сбили российский вертолет в провинции Хама. В твиттере также появились фотографии, якобы сделанные после выстрела.

Район, в котором, по утверждению Amaq, был сбит вертолет, отмечен на картах вооруженного конфликта в Сирии как подконтрольный правительству Башара Асада.

Ми-28 выполнял задачи по сопровождению транспортного вертолета Ми-8 с военнослужащими российского центра примирения враждующих сторон.

Интерфакс
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