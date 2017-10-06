Минобороны РФ сообщило о вынужденной посадке Ми-28 в Сирии. ИГ утверждает, что вертолет был сбит
Минобороны РФ сообщило, что утром 6 октября в сирийской провинции Хама российский вертолет Ми-28 совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности.
«Жизни и здоровью летчиков ничего не угрожает. По докладу экипажа и после осмотра машины огневого воздействия по вертолету не было», — сказано в сообщении.
Утром 6 октября подконтрольное террористам информагентство Amaq сообщило, что боевики «Исламского государство» сбили российский вертолет в провинции Хама. В твиттере также появились фотографии, якобы сделанные после выстрела.
Сирийские активисты опубликовали фото падения и возгорания российского Ми-28; Минобороны утверждает, что тот совершил вынужденную посадку pic.twitter.com/h9L8lLhGlU— CIT (@CITeam_ru) October 6, 2017
Picture circulated by Syrian activists purportedly shows the Russian helicopter shortly after hit by ISIS near Shaykh Hilal. pic.twitter.com/j7UWhpKgt3— Björn Stritzel (@bjoernstritzel) October 6, 2017
Район, в котором, по утверждению Amaq, был сбит вертолет, отмечен на картах вооруженного конфликта в Сирии как подконтрольный правительству Башара Асада.
Ми-28 выполнял задачи по сопровождению транспортного вертолета Ми-8 с военнослужащими российского центра примирения враждующих сторон.