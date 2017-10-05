Власти Севастополя потребовали изъять 3,8 тысячи участков земли. Компенсация не предусмотрена
В 2017 году департамент по имущественным и земельным отношениям (ДИЗО) Севастополя обратился в суд с исками об изъятии около 3,8 тысячи земельных участков. По мнению властей Севастополя, пишет «Коммерсант», все эти участки собственники получили незаконно и должны вернуть городу.
По данным департамента, суды уже вынесли 900 решений, из которых 23 уже вступили в законную силу. Большая часть ответчиков — физические лица.
Иски, сообщили изданию представители департамента, были поданы к тем, кто приобрел землю в 2015–2016 годах у собственников, получивших ее незаконно и безвозмездно.
Большинство исков, пишет «Коммерсант», касаются участков в севастопольской части Южного берега Крыма, включая бухту Ласпи, мыс Айя, урочище Аязьма. Эти участки в 2006–2010 года выдавала администрация Севастополя во главе с Сергеем Куницыным, являющимся в настоящий момент депутатом Верховной Рады Украины.
Теперь власти Севастополя считают, что большинство участков располагаются в лесах и заказниках, следовательно, были переданы в частную собственность с нарушением.
При этом, отмечает издание, власти города признают, что действующие владельцы этих участков могут быть добросовестными покупателями. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников говорил, что таким собственникам город может выделить новые участки в качестве компенсации. При этом Овсянников подчеркивал, что для этого надо внести изменения в законодательство.
Пока же, сообщил изданию глава комитета по градостроительству и земельным вопросам заксобрания Севастополя Вячеслав Горелов, официального обращения от губернатора по вопросу компенсации депутаты не получали.
Возможно, спокойствие чиновников объясняется спокойствием потенциальных инвесторов — массовые судебные разбирательства, на удивление, не влияют на интерес россиян к недвижимости в Крыму. Гендиректор офиса «Миэль» в Ялте Эльвина Боси говорит, что спрос на недвижимость в Большой Ялте растет, причем максимальный интерес вызывает как раз Южный берег Крыма, в частности Севастополь.