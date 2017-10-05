В центре Москвы совершено покушение на бизнесмена

В центре Москвы днем 5 октября совершено покушение на бизнесмена Арсена Папазяна. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Имя пострадавшего официально не сообщалось — его называют телеканал «РЕН-ТВ» и телеграм-канал Mash (связан с «Лайфом»).

Покушение произошло в Банковском переулке (рядом с Мясницкой улицей). По данным СК, в этот момент мужчина шел домой. Преступники выстрелили в него четыре раза. Им удалось скрыться.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.