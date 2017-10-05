В центре Москвы совершено покушение на бизнесмена

Следственный комитет России
13:42, 5 октября 2017
Надежный источник

В центре Москвы днем 5 октября совершено покушение на бизнесмена Арсена Папазяна. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Имя пострадавшего официально не сообщалось — его называют телеканал «РЕН-ТВ» и телеграм-канал Mash (связан с «Лайфом»).

Покушение произошло в Банковском переулке (рядом с Мясницкой улицей). По данным СК, в этот момент мужчина шел домой. Преступники выстрелили в него четыре раза. Им удалось скрыться.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, причастных к его совершению.

Следственный комитет России
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