В России предложили продавать лекарства в супермаркетах

РБК
05:34, 5 октября 2017
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Российское правительство обсуждает возможность продажи лекарств в торговых сетях, сообщает РБК. Как стало известно изданию, в конце августа первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил Минздраву проработать вопрос о продаже лекарств в супермаркетах.

Идею продажи лекарственных препаратов в торговых сетях поддерживает Минпромторг, где считают, что это повысит их доступность для потребителей и усилит конкуренцию на розничном фармацевтическом рынке.

Против продажи лекарств в супермаркетах выступает Минздрав. От официальных комментариев по этому поводу в ведомства пока воздержались. Однако источник в Минздраве пояснил, что в ведомстве считают, что продавать лекарства можно только в местах со специальной фармацевтической лицензией, то есть в аптеках.

Эксперты, опрошенные изданием, предположили, что разрешение на продажу лекарств в супермаркетах может привести к росту цен на них. Основную прибыль аптекам, указали они, приносят именно безрецептурные препараты, которыми могут разрешить торговать в магазинах, и чтобы покрыть убытки они будут вынуждены поднять цены на другие лекарства.

«Когда покупатель придет в продовольственный магазин, он сможет приобрести, например, витамины или противопростудные препараты. На начальном этапе к лекарствам, реализуемым в торговых сетях, предлагаем отнести безрецептурные препараты, которые не требуют обеспечения особых условий хранения», — рассказал РБК статс-секретарь заместитель Минпромторга Виктор Евтухов.

РБК
Идея продажи лекарств в торговых сетях ранее уже обсуждалась в правительстве. Так, в 2014 году Шувалов дал поручение Минздраву сформировать перечень медикаментов, которые можно было бы продавать в продуктовых магазинах.
В список вошли препараты для лечения боли в горле, насморка, активированный уголь, противовирусные и противоаллергические кремы и мази. Список до сих пор не утвержден правительством. По оценкам экспертов, препараты из этого списка занимают около 2,5% фармацевтического рынка.
В 2016 году году Шувалов поручил Минздраву подготовить законопроект, разрешающий продажу лекарств в магазинах. Однако Минздрав попросил отменить поручение, сославшись на то, что инициатива не получила поддержку во время открытого обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.
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