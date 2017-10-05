В Новосибирске обстреляли и избили случайного свидетеля операции Росгвардии

Сотрудники Росгвардии обстреляли и избили водителя машины, который проезжал мимо исправительной колонии в Новосибирске, когда там проходила операция по задержанию подозреваемых.

Следственный комитет РФ сообщает, что 4 октября около ИК № 3 в Новосибирске попытались похитить 23-летнего мужчину, который только что освободился из колонии. Один из преступников трижды выстрелил в него из травматического пистолета. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали на месте шесть человек, пытавшихся похитить мужчину.

Во время операции рядом с колонией проезжала Toyota Harrier. Жена водителя рассказала новосибирскому изданию НГС, что по машине ее мужа с двух сторон открыли огонь люди в штатском.

«Он, естественно, наклонился, начал тормозить, и машина зацепила „ГАЗель“. Они подошли, разбили окна, вытащили его из машины и начали бить — ударили два раза головой об асфальт, пинали. В машине прострелили бензобак, в подголовнике застряла пуля — мы ее отдали в Следственный комитет. Муж лежал в бензине, у него сейчас вокруг живота ожоги», — рассказала жена пострадавшего.

В сообщении СК говорится, что «при задержании злоумышленников был причинен вред имуществу и личной неприкосновенности находившегося близ территории исправительного учреждения постороннего мужчины».

Фотографии машины пострадавшего опубликованы в паблике новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».