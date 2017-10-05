Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро

Исигуро «в своих романах невероятной эмоциональной силы обнажает бездну, скрытую за нашим иллюзорным ощущением связи с миром», говорится в заявлении оргкомитета Нобелевской премии.

Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2017 году стал британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро.

Кадзуо Исигуро родился в 1954 году в Нагасаки. В 1960 году его семья переехала в Великобританию. Исигуро написал семь романов. Его «Остаток дня» (1989 год) был удостоен Букеровской премии и экранизирован. Все романы Исигуро, включая «Погребенного великана» ( рецензия на «Медузе» ), переведены на русский язык.

Ранее были объявлены имена обладателей Нобелевской премии за 2017 год по медицине, физике и химии. Премию по медицине присудили за исследование механизма «биологических часов», по физике — за обнаружение гравитационных волн, а по химии — за разработку криоэлектронной микроскопии.

Размер Нобелевской премии в 2017 году составляет 9 миллионов шведских крон (1,1 миллиона долларов).

В 2016 году Нобелевская премия по литературе была присуждена американскому музыканту Бобу Дилану с формулировкой «за создание нового поэтического языка в великой американской песенной традиции».