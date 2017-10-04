Жена Николая Караченцова сообщила об обнаружении у него злокачественной опухоли в легком

Жена актера Николая Караченцова Людмила Поргина сообщила, что у него диагностировали злокачественное образование в левом легком. Об этом пишет журнал «Стархит».

«В феврале у нас было подозрение на рак, мы летали в Германию, где нам сказали, что это просто воспаление. Но в сентябре в ходе планового обследования обнаружили опухоль. Она неоперабельная. Но мы надеемся на лучшее», — цитирует Поргину издание.

В свою очередь сын актера Андрей Караченцов сказал телеканалу «РЕН-ТВ», что «пока это предварительно сказано» и диагноз «до конца еще никто не утвердил». «Я бы не спешил с выводами серьезными», — сказал он.

О том, что у Николая Караченцова была обнаружена опухоль в легком, Людмила Поргина рассказала в программе Андрея Малахова «Прямой эфир» в начале сентября. Тогда она не уточняла, идет ли речь о злокачественной опухоли, и говорила, что актер прошел лечение в Германии и теперь «чувствует себя замечательно».

4 октября Караченцов был выписан из больницы после почти трех недель обследования. В этот же день в первой половине дня об обнаружении у него опухоли в легком написал паблик Mash (связан с «Лайфом»); издание со ссылкой на Людмилу Поргину сообщало, что пока неизвестно, злокачественная ли она.