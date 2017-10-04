Верховный суд отказался пересматривать приговор по «болотному делу» после решения ЕСПЧ
Верховный суд России отказался отправлять на пересмотр дело Ярослава Белоусова, осужденного за участие в массовых беспорядках на Болотной площади в 2012 году.
Защита Белоусова обратилась в Верховный суд после того, как Европейский суд по правам человека нашел нарушения в деле. Теперь, как заявил адвокат Дмитрий Аграновский, будет подана жалоба в Комитет министров Совета Европы о неисполнении решения ЕСПЧ.
В феврале 2014 года Белоусова приговорили к 2,5 года колонии, затем срок снизили на три месяца. Белоусов вышел на свободу в сентябре 2014 года.
ЕСПЧ вынес решение по жалобе Белоусова в 2016 году. Суд нашел в деле нарушение права на свободу, на справедливый суд, а также положений Конвенции о правах человека в части запрещения пыток и свободы собраний. Белоусову присудили 12,5 тысячи евро компенсации.