Верховный суд отказался пересматривать приговор по «болотному делу» после решения ЕСПЧ

Верховный суд России отказался отправлять на пересмотр дело Ярослава Белоусова, осужденного за участие в массовых беспорядках на Болотной площади в 2012 году.

Защита Белоусова обратилась в Верховный суд после того, как Европейский суд по правам человека нашел нарушения в деле. Теперь, как заявил адвокат Дмитрий Аграновский, будет подана жалоба в Комитет министров Совета Европы о неисполнении решения ЕСПЧ.