Немецкая актриса обвинила Романа Полански в изнасиловании

Актриса из Германии Рената Лэнгер обвинила режиссера Романа Полански в изнасиловании. Лэнгер, которой в настоящий момент 62 года, утверждает, что Полански изнасиловал ее в феврале 1972 года в шале на швейцарском курорте Гштаад.

Заявление Лэнгер подано в полицию швейцарского кантона Санкт-Галлен. Представители полиции подтвердили факт обращения, добавив, что заявление будет передано «соответствующей инстанции». Как отмечает AP, речь идет о направлении обращения Лэнгер в правоохранительные органы кантона Берн, к которому относится Гштаад.

В дом в Гштааде, который снимал режиссер, рассказала Лэнгер в интервью The New York Times, она приехала, так как Полански дал понять, что готов снять ее в одном из своих фильмов.

Спустя примерно месяц после изнасилования, заявила Лэнгер, Полански позвонил ей, извинился и предложил роль в фильме «Что?» Лэнгер приняла предложение и появилась в одном из эпизодов. По словам актрисы, во время съемок, проходивших в Риме, Полански вновь ее изнасиловал.

Лэнгер также сообщила, что до настоящего момента не говорила о произошедшем, опасаясь за здоровье своих родителей. После того, как летом умер ее отец (мать скончалась двумя годами ранее), сообщила Лэнгер, она решила обратиться в полицию и публично рассказать об изнасиловании.

Адвокат Полански Харлан Браун как-либо комментировать заявление Лэнгер отказался.