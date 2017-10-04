Минобороны объявило о ранении лидера «Джебхат аль-Нусры». Ему оторвало руку

В результате авиаудара российских самолетов в Сирии был ранен лидер группировки «Джебхат аль-Нусра» Абу Мухаммед аль-Джулиани, утверждает министерство обороны России. По данным ведомства, аль-Джулиани получил множественные осколочные ранения, лишился руки и находится в критическом состоянии.

В результате того же авиаудара были убиты около 50 человек, в том числе 12 высокопоставленных полевых командиров группировки. Минобороны опубликовало видеозапись удара по помещению, в котором находились боевики.