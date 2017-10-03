В фонд «Подари жизнь» принесли коробки с патронами. Возбуждено уголовное дело

В одно из отделений благотворительного фонда «Подари жизнь» в Москве принесли коробки с несколькими десятками патронов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в полицию обратился координатор фонда, сообщивший о подозрительном предмете в помещении на улице Саморы Машела, дом 1, где расположено отделение «Подари жизнь».

Как выяснили сотрудники полиции, рассказал источник, в отделение фонда «Подари жизнь» пришел мужчина, представившийся курьером, оставил пакет белого цвета с находящимся в нем двумя коробками и скрылся. В коробках находились 77 патронов к нарезному длинноствольному огнестрельному оружию.

Коробки с патронами в отделении фонда были обнаружены 29 сентября, добавил он, однако известно о произошедшем стало только сейчас.

Возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»), сообщил собеседник агентства.

В фонде «Подари жизнь» сообщили «Медузе», что не будут давать комментариев на эту тему.