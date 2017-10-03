В фонд «Подари жизнь» принесли коробки с патронами. Возбуждено уголовное дело

ТАСС
13:32, 3 октября 2017
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В одно из отделений благотворительного фонда «Подари жизнь» в Москве принесли коробки с несколькими десятками патронов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в полицию обратился координатор фонда, сообщивший о подозрительном предмете в помещении на улице Саморы Машела, дом 1, где расположено отделение «Подари жизнь».

Как выяснили сотрудники полиции, рассказал источник, в отделение фонда «Подари жизнь» пришел мужчина, представившийся курьером, оставил пакет белого цвета с находящимся в нем двумя коробками и скрылся. В коробках находились 77 патронов к нарезному длинноствольному огнестрельному оружию.

Коробки с патронами в отделении фонда были обнаружены 29 сентября, добавил он, однако известно о произошедшем стало только сейчас.

Возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»), сообщил собеседник агентства.

В фонде «Подари жизнь» сообщили «Медузе», что не будут давать комментариев на эту тему.

«Помещение фонда было обследовано, никаких вызрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено», — подчеркнул собеседник агентства.

ТАСС
По адресу улица Саморы Машела, дом 1, находится Национальный научно-практический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, в котором работают волонтеры фонда «Подари жизнь». В объявлении о сборе игрушек для «коробок храбрости» фонд сообщал, что их можно оставить на охране ФНКЦ им. Д. Рогачева с указанием, что они предназначены для «Подари жизнь».
Негосударственный благотворительный фонд «Подари жизнь» основан в 2006 году для помощи детям с онкологическими, гематологическими и другими тяжелыми заболеваниями. Учредителями являются актрисы Дина Корзун и Чулпан Хаматова.
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