Соучастник убийства дагестанского полицейского приговорен к 24 годам тюрьмы. Погибшего посмертно признали Героем России

Защита подсудимого, в свою очередь, сочла приговор к 24 годам колонии слишком строгим, заявив, что будет его обжаловать.

Бекболатов был признан виновным по всем пунктам обвинения. По приговору суда ему также назначено ограничение свободы сроком на два года.

Магомед Нурбагандов был захвачен боевиками в ночь на 10 июля 2016 года в лесу неподалеку от села Сергокала в Дагестане, когда он отдыхал с родственниками на природе. Боевики, обнаружив у Нурбагандова удостоверение сотрудника МВД, потребовали, чтобы он на камеру телефона призвал своих коллег оставить службу. Однако Нурбагандов сказал: «Работайте, братья!», после чего был застрелен. Убийство полицейского один из боевиков снимал на мобильный телефон.

В начале сентября 2016 года двое боевиков, причастных к убийству Нурбагандова, были убиты в ходе спецоперации. У одного из них был найден телефон с видеозаписью убийства полицейского.

Еще двое подозреваемых в причастности к смерти сотрудника полиции — Артур Бекболатов и Азиз Джамалутдинов — были задержаны в июле 2017 года. Джамалутдинов ранее был приговорен за соучастие в убийстве полицейского к 17 годам лишения свободы.