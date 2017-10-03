Соучастник убийства дагестанского полицейского приговорен к 24 годам тюрьмы. Погибшего посмертно признали Героем России
Северо-Кавказский окружной военный суд признал Артура Бекболатова соучастником убийства дагестанского полицейского Магомеда Нурбагандова и приговорил его к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Прокуратура просила суд приговорить Бекболатова к пожизненному лишению свободы.
Защита подсудимого, в свою очередь, сочла приговор к 24 годам колонии слишком строгим, заявив, что будет его обжаловать.
Бекболатов был признан виновным по всем пунктам обвинения. По приговору суда ему также назначено ограничение свободы сроком на два года.
Магомед Нурбагандов был захвачен боевиками в ночь на 10 июля 2016 года в лесу неподалеку от села Сергокала в Дагестане, когда он отдыхал с родственниками на природе. Боевики, обнаружив у Нурбагандова удостоверение сотрудника МВД, потребовали, чтобы он на камеру телефона призвал своих коллег оставить службу. Однако Нурбагандов сказал: «Работайте, братья!», после чего был застрелен. Убийство полицейского один из боевиков снимал на мобильный телефон.
В начале сентября 2016 года двое боевиков, причастных к убийству Нурбагандова, были убиты в ходе спецоперации. У одного из них был найден телефон с видеозаписью убийства полицейского.
Еще двое подозреваемых в причастности к смерти сотрудника полиции — Артур Бекболатов и Азиз Джамалутдинов — были задержаны в июле 2017 года. Джамалутдинов ранее был приговорен за соучастие в убийстве полицейского к 17 годам лишения свободы.
Магомеду Нурбагандову было посмертно присвоено звание Героя России.