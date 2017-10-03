Нобелевскую премию по физике дали за обнаружение гравитационных волн

Нобелевскую премию по физике в 2017 году получили Райнер Вайсс, Барри Бариш и Кип Торн за обнаружение гравитационных волн детектором LIGO. Об этом объявили в Шведской королевской академии наук.

The 2017 #NobelPrize in Physics is awarded “for decisive contributions to the LIGO detector and the observation of gravitational waves” pic.twitter.com/qjO5MmxmlZ — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2017

Об экспериментальном подтверждении теории Альберта Эйнштейна о гравитационных волнах объявили в феврале 2016 года (само открытие произошло в сентябре 2015 года). Для этого использовали Лазерно-интерферометрическую гравитационно-волновую обсерваторию (LIGO). В ней при помощи лазера измеряли длину четырехкилометровых тоннелей, которые уменьшались и увеличивались под влиянием гравитационных волн.

The waves came from a collision between two black holes. It took 1.3 billion years for the waves to arrive at the LIGO detector in the USA. pic.twitter.com/kg6vQbIm7t — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2017

Гравитационные волны — колебания гравитационного поля, которые происходят из-за перемещения массивных объектов. По теории Эйнштейна эти волны распространяются со скоростью света.