Минобрнауки лишило степени доктора исторических наук автора диссертации об армии Власова
Министерство образования и науки отказало в присуждении степени доктора исторических наук Кириллу Александрову, который в 2016 году защитил диссертацию об армии генерала Андрея Власова, воевавшей на стороне Германии в Великой Отечественной войне.
Своим приказом министерство отменило решение диссертационного совета Санкт-Петербургского института истории РАН. До этого экспертный совет Высшей аттестационной комиссии заявил, что работа Александрова «не открывает перспектив исследования в теоретической области».
Сам Александров заявил «Фонтанке», что не планирует бороться за возвращение ученой степени. По словам Александрова, ему предлагали изменить основные положения диссертации, но он отказался.
Защита диссертации Александрова под названием «Генералитет и офицерские кадры вооруженных формирований Комитета освобождения народов России 1943–1946 годов» состоялась 1 марта 2016 года.
Через год после защиты в прокуратуру поступила жалоба на диссертацию, ее подал помощник депутата Госдумы Виталия Милонова Анатолий Артюх. Он попросил проверить работу на «публичные призывы к развязыванию агрессивной войны».
В 2002 году Александров уже защитил кандидатскую диссертацию об армии Власова.