Минобрнауки лишило степени доктора исторических наук автора диссертации об армии Власова

Министерство образования и науки отказало в присуждении степени доктора исторических наук Кириллу Александрову, который в 2016 году защитил диссертацию об армии генерала Андрея Власова, воевавшей на стороне Германии в Великой Отечественной войне.

Своим приказом министерство отменило решение диссертационного совета Санкт-Петербургского института истории РАН. До этого экспертный совет Высшей аттестационной комиссии заявил, что работа Александрова «не открывает перспектив исследования в теоретической области».

Сам Александров заявил «Фонтанке», что не планирует бороться за возвращение ученой степени. По словам Александрова, ему предлагали изменить основные положения диссертации, но он отказался.