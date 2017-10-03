Минобороны заявило о «катастрофическом состоянии» научно-исследовательского флота в России

Научно-исследовательский флот Федерального агентства научных организаций (ФАНО), Росгидромета и Роснедр находится в «катастрофическом и кризисном состоянии».

Об этом, пишет «Коммерсант», говорится в докладе Минобороны РФ о состоянии национальной безопасности РФ в области морской деятельности.

У Росгидромета и ФАНО сообщается в докладе, возраст большинства научно-исследовательских судов составляет около 35 лет, у Роснедр — приближается к 30 годам. Средний износ флота превышает 80%.

﻿Из-за износа, указывает Минобороны, научно-исследовательский флот Росгидромета может полностью прекратить работу в ближайшие годы, что приведет к остановке всех экспедиций по мониторингу внутренних морских вод и территориального моря РФ. В свою очередь, состояние флота ФАНО, отмечается в докладе, не позволяет расширять географию и интенсивность морских экспедиций.

Для восстановления морской экспедиционной работы «в полном объеме и на высоком мировом уровне» необходимо создавать суда нового поколения, специально спроектированные для научной деятельности, с экономичными двигателями и современным оборудованием, указывает Минобороны.

Строительство новых научно-исследовательских судов, напоминают авторы доклада, предусмотрено разрабатываемой федеральной целевой программой «Мировой океан».