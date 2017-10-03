ЕСПЧ впервые вынес решение по жалобе на приговор за экстремизм в России. Осужденному присудили компенсацию

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по жалобе Станислава Дмитриевского на приговор по статье 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). По словам главы «Агоры» Павла Чикова, это первое решение ЕСПЧ по делу об экстремизме. В базе ЕСПЧ других подобных решений нет.

Дмитриевского осудили в 2006 году за публикацию в газете «Право-защита» выступлений лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева и Аслана Масхадова. Ему дали два года условно.

По мнению ЕСПЧ, опубликованные высказывания Закаева и Масхадова не являлись экстремистскими, в них была лишь критика действий России по отношению к Чечне. Российские суды, как отмечается, выносили решения исключительно на основе экспертиз, не изучая текст высказываний. «Получается, юридические выводы о возбуждении ненависти делал, по сути, эксперт-лингвист, составивший заключения», — говорится в решении ЕСПЧ.

Такие действия европейский суд трактовал как нарушения права на свободу самовыражения. Дмитриевскому присудили компенсацию в размере 13 615 евро.